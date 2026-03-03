İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 12:25
    Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Sumı, Donetsk və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə 6 nəfər həlak olub, 25 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Ukrayna Milli Polisinin məlumatına görə, hücum nəticəsində Sumı vilayətində 13 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Bir çoxmənzilli və üç fərdi ev, mehmanxana, avtomobil yuma məntəqəsi və iki nəqliyyat vasitəsi, elektrik ötürmə xətləri zədələnib.

    Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Vadim Filaşkinin sözlərinə görə, son sutkada Rusiyanın hücumları nəticəsində 6 mülki şəxs həlak olub, daha 19 nəfər yaralanıb.

    Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi İvan Fyodorov hücumlar nəticəsində iki nəfərin yaralandığını bildirib. Sutka ərzində Rusiya vilayətin 35 yaşayış məntəqəsinə zərbələr endirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Donetsk
    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Son xəbərlər

    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    12:44

    Elçin Qasımov: "SGC mövcud geosiyasi şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti