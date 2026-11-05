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    Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" çətin qələbə qazanıb, "Komo" səfərdə 9 qolla qalib gəlib

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 02:00
    Çempionlar Liqası: Mançester Siti çətin qələbə qazanıb, Komo səfərdə 9 qolla qalib gəlib

    Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində IV turun növbəti matçları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Sabah" səfərdə "Vikinq"in qonağı olub. Türkiyənin "Fənərbağça" komandası evdə "Liverpul"la üz-üzə gəlib.

    "Borussiya" klubu Almaniyada "Betis"lə, "Arsenal" isə Çexiyada "Slaviya" ilə qarşılaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    4 noyabr

    "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə) 3:2

    AEK (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya) 2:3

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Betis" (İspaniya) 2:1

    "Portu" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya) 4:1

    PSV (Niderland) - "Brügge" (Belçika) 1:2

    "Leyptsiq" (Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 2:3

    "Slaviya" (Çexiya) - "Arsenal" (İngiltərə) 1:2

    "Lans" (Fransa) - "Komo" (İtaliya) 1:9

    "Vikinq" (Norveç) - "Sabah" (Azərbaycan) 4:1

    UEFA Çempionlar Liqası Real Madrid FK Fənərbağça FK Mançester Siti FK
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    Лига чемпионов: "Манчестер Сити" одержал тяжелую победу, "Комо" забил девять мячей на выезде
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