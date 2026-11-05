Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" çətin qələbə qazanıb, "Komo" səfərdə 9 qolla qalib gəlib
- 05 noyabr, 2026
- 02:00
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Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində IV turun növbəti matçları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutub.
"Sabah" səfərdə "Vikinq"in qonağı olub. Türkiyənin "Fənərbağça" komandası evdə "Liverpul"la üz-üzə gəlib.
"Borussiya" klubu Almaniyada "Betis"lə, "Arsenal" isə Çexiyada "Slaviya" ilə qarşılaşıb.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
4 noyabr
"Fənərbağça" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə) 3:2
AEK (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya) 2:3
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Betis" (İspaniya) 2:1
"Portu" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya) 4:1
PSV (Niderland) - "Brügge" (Belçika) 1:2
"Leyptsiq" (Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 2:3
"Slaviya" (Çexiya) - "Arsenal" (İngiltərə) 1:2
"Lans" (Fransa) - "Komo" (İtaliya) 1:9
"Vikinq" (Norveç) - "Sabah" (Azərbaycan) 4:1