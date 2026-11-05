Лига чемпионов: "Манчестер Сити" одержал тяжелую победу, "Комо" забил девять мячей на выезде

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи IV тура общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой день прошли девять встреч.

Азербайджанский "Сабах" на выезде уступил норвежскому "Викингу" со счетом 1:4. Турецкий "Фенербахче" на своем поле обыграл английский "Ливерпуль" (3:2).

Дортмундская "Боруссия" одержала домашнюю победу над испанским "Бетисом" (2:1), а лондонский "Арсенал" на выезде оказался сильнее чешской "Славии" (2:1).

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап, IV тур

4 ноября

"Фенербахче" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2

АЕК (Греция) - "Реал" (Испания) - 2:3

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бетис" (Испания) - 2:1

"Порту" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 4:1

ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2

"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3

"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

"Ланс" (Франция) - "Комо" (Италия) - 1:9

"Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан) - 4:1