Лига чемпионов: "Манчестер Сити" одержал тяжелую победу, "Комо" забил девять мячей на выезде
- 05 ноября, 2026
- 02:05
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В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи IV тура общего этапа.
Как сообщает Report, во второй игровой день прошли девять встреч.
Азербайджанский "Сабах" на выезде уступил норвежскому "Викингу" со счетом 1:4. Турецкий "Фенербахче" на своем поле обыграл английский "Ливерпуль" (3:2).
Дортмундская "Боруссия" одержала домашнюю победу над испанским "Бетисом" (2:1), а лондонский "Арсенал" на выезде оказался сильнее чешской "Славии" (2:1).
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, IV тур
4 ноября
"Фенербахче" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2
АЕК (Греция) - "Реал" (Испания) - 2:3
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бетис" (Испания) - 2:1
"Порту" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 4:1
ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2
"Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3
"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 1:2
"Ланс" (Франция) - "Комо" (Италия) - 1:9
"Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан) - 4:1