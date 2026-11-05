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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Лига чемпионов: "Манчестер Сити" одержал тяжелую победу, "Комо" забил девять мячей на выезде

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 02:05
    Лига чемпионов: Манчестер Сити одержал тяжелую победу, Комо забил девять мячей на выезде

    В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи IV тура общего этапа.

    Как сообщает Report, во второй игровой день прошли девять встреч.

    Азербайджанский "Сабах" на выезде уступил норвежскому "Викингу" со счетом 1:4. Турецкий "Фенербахче" на своем поле обыграл английский "Ливерпуль" (3:2).

    Дортмундская "Боруссия" одержала домашнюю победу над испанским "Бетисом" (2:1), а лондонский "Арсенал" на выезде оказался сильнее чешской "Славии" (2:1).

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап, IV тур

    4 ноября

    "Фенербахче" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2

    АЕК (Греция) - "Реал" (Испания) - 2:3

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бетис" (Испания) - 2:1

    "Порту" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 4:1

    ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2

    "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:3

    "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

    "Ланс" (Франция) - "Комо" (Италия) - 1:9

    "Викинг" (Норвегия) - "Сабах" (Азербайджан) - 4:1

    Лига чемпионов УЕФА ФК Арсенал ФК Ливерпуль ФК Манчестер Сити ФК Фенербахче ФК Боруссия Дортмунд ФК Наполи
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    Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" çətin qələbə qazanıb, "Komo" səfərdə 9 qolla qalib gəlib
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