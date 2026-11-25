FT: ABŞ-nin Rusiya ilə sülh üçün iqtisadi müqavilələr təklif etmək ideyası dayandırılıb
- 25 noyabr, 2026
- 10:22
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Donald Tramp administrasiyası (ABŞ) Rusiyanı Ukrayna ilə müharibəni dayandırmağa təşviq etmək üçün birgə biznes layihələrindən istifadə ideyasını ictimai açıqlama vermədən təxirə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) amerikalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb.
Bu, Rusiya tərəfinin energetika və aviasiya sahəsindəki təkliflərə xüsusi maraq göstərməməsindən sonra olub.
Onların sözlərinə görə, Trampın xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner Avropa İttifaqı nümayəndələrinə bildiriblər ki, ABŞ və Rusiya şirkətləri arasındakı əməkdaşlıq artıq Vaşinqtonun Moskvaya təkliflərində mərkəzi yer tutmur.
Qəzetin məlumatına əsasən, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs əldə etmək cəhdlərində iştirak edən Kuşner işgüzar əlaqələri sülhün bərpasının əsas şərtlərindən biri hesab edir. O, mümkün müharibədən sonrakı layihələr sırasında ABŞ şirkətlərinin Rusiyadakı neft layihələrinə və titan istehsalına investisiyalarını qeyd edib.
Qeyd olunub ki, ilkin olaraq Rusiya rəsmiləri ABŞ-nin təşəbbüslərinə müsbət reaksiya veriblər, lakin sonradan Moskvanın onlara marağı zəifləyib. Rusiya tərəfi sülh müqabilində Ukraynanın əraziləri güzəştə getməsində israr etməyə davam edir.
"Rusiya tərəfinin bu cür təkliflərlə maraqlanmadığı aydın oldu", - rəsmilərdən biri bildirib.
Daha əvvəl Rusiyanın və ABŞ-nin yüksəkvəzifəli nümayəndələrinin, o cümlədən Kuşnerin "Şimal axını" qaz kəmərləri layihəsinə amerikalı investorun cəlb edilməsi imkanını müzakirə etdikləri bildirilirdi.
Həmin ay Tramp administrasiyası Rusiya qiymətlərin aşağı salınmasına kömək etmək üçün dünya bazarına dizel yanacağı tədarük etməyə razılaşdıqdan sonra Rusiya yanacağına tətbiq edilən sanksiyaları müvəqqəti olaraq aradan qaldırıb.