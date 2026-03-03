ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

Российские войска нанесли удары по Сумской, Донецкой и Запорожской областях Украины, в результате которых в общей сложности погибли 6 человек, а 25 человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По данным Национальной полиции Украины, в Сумской области в результате обстрелов ранения получили 4 человека, включая 13-летнего ребенка. Также повреждения один многоквартирный и три частных дома, гостиница, автомойка и два транспортных средства, линии электропередач.

В Донецкой области, по словам начальника областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, за прошедшие сутки в результате российских атак погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атак было ранено два человека. В течение суток РФ нанесла удары по 35 населенным пунктам области.