    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 12:09
    Российские войска нанесли удары по Сумской, Донецкой и Запорожской областях Украины, в результате которых в общей сложности погибли 6 человек, а 25 человек получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным Национальной полиции Украины, в Сумской области в результате обстрелов ранения получили 4 человека, включая 13-летнего ребенка. Также повреждения один многоквартирный и три частных дома, гостиница, автомойка и два транспортных средства, линии электропередач.

    В Донецкой области, по словам начальника областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, за прошедшие сутки в результате российских атак погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атак было ранено два человека. В течение суток РФ нанесла удары по 35 населенным пунктам области.

    Лента новостей