Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 28 октября встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.

В ходе беседы было подчеркнуто значение совместных проектов, реализуемых в сферах охраны культурного наследия, образования, науки и культуры, рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.

Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.