Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО
Kультурная политика
- 28 октября, 2026
- 19:48
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 28 октября встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер.
Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.
В ходе беседы было подчеркнуто значение совместных проектов, реализуемых в сферах охраны культурного наследия, образования, науки и культуры, рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.
Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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