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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 19:48
    Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 28 октября встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.

    В ходе беседы было подчеркнуто значение совместных проектов, реализуемых в сферах охраны культурного наследия, образования, науки и культуры, рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.

    Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Центр всемирного наследия ЮНЕСКО
    Leyla Əliyeva UNESCO-nun Baş direktorunun müavini ilə görüşüb
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