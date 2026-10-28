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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 19:51
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 28 октября встретилась с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Было отмечено, что за проекты, реализуемые в сфере образования, социальной поддержки в исламском мире и других странах, Фонд в 2025 году был удостоен премии Hamdan-ISESCO. Также было отмечено, что Фонд Гейдара Алиев на протяжении всей своей деятельности уделяет особое внимание развитию образования и социальной сферы.

    В этой связи было подчеркнуто значение меморандума между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, предусматривающего обмен опытом, реализацию совместных проектов в сферах культуры, науки, образования и развития новых технологий, а также подписанного в 2025 году соглашения по проектам в области расширения возможностей женщин, пострадавших от конфликта в трех регионах Буркина-Фасо и Нигера, и в сфере социальной инклюзивности.

    После встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Документ предусматривает реализацию ряда важных проектов. Один из них связан с проведением очередного вручения "Премии культурного наследия Натаван" (Natavan Heritage Excellence Award). Учрежденная совместно Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, "Премия культурного наследия Натаван" призвана содействовать обмену и распространению передового опыта в сфере охраны и управления материальным наследием.

    Другим направлением сотрудничества по новому соглашению является реализация регионального проекта под названием "Мир через культуру и развитие в Западной Африке". Проект, который охватит Того, Буркина-Фасо, Нигер, Бенин и Кот-д"Ивуар, будет направлен на развитие межкультурного диалога, сохранение культурного наследия, укрепление институционального и профессионального потенциала, а также на активное привлечение молодежи и женщин к процессам.

    Кроме того, предусматривается продолжение работы над индексом искусственного интеллекта в исламском мире (AI Index), презентация которого состоялась в 2025 году в Баку. Для обсуждения достигнутых в данном направлении результатов и развития сотрудничества между странами исламского мира в сфере искусственного интеллекта планируется проведение встречи на министерском уровне.

    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Лейла Алиева Салим бин Мухаммед аль-Малик Фонд Гейдара Алиева Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)
    Фото
    Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
    44 filmi
    44 filmi

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