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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 19:42
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога

    В Центре Гейдара Алиева в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась панельная сессия на тему "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога".

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, в мероприятии приняли участие представители ведомства и руководители культурных объектов и организаций.

    Руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Сабина Гаджиева в своем выступлении отметила, что Азербайджан располагается на стыке религиозных традиций и культур. По ее словам, в стране гармонично сосуществуют представители всех конфессий: "В нашей стране рядом расположены церкви, синагоги и мечети, что служит показателем мультикультурной среды".

    Заместитель директора Национального музея азиатского искусства Николь Дауд рассказала о роли дискуссий об искусстве и культурных фестивалей в повышении интереса к музейному сообществу.

    Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова подчеркнула, что национальные музеи отражают не только историю, но и эстетическое мышление народов и исторически сложившийся художественный опыт.

    Вице-президент Международного совета музеев (ICOM) Насир аль-Дармаки рассказал о сотрудничестве представляемой им организации с сообществами, академическими кругами, а также с такими культурными учреждениями, как Британский музей, Смитсоновский институт и Азербайджанский национальный музей ковра.

    В завершение спикеры ответили на вопросы аудитории.

    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога

    Министерство культуры Азербайджана Центр Гейдара Алиева VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Фото
    Heydər Əliyev Mərkəzində "Muzeylər və irs yerləri mədəniyyətlərarası dialoq məkanları kimi" mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib
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