В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
- 28 октября, 2026
- 19:42
Будьте в курсе главных новостей!
В Центре Гейдара Алиева в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась панельная сессия на тему "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога".
Как сообщили Report в Министерстве культуры, в мероприятии приняли участие представители ведомства и руководители культурных объектов и организаций.
Руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Сабина Гаджиева в своем выступлении отметила, что Азербайджан располагается на стыке религиозных традиций и культур. По ее словам, в стране гармонично сосуществуют представители всех конфессий: "В нашей стране рядом расположены церкви, синагоги и мечети, что служит показателем мультикультурной среды".
Заместитель директора Национального музея азиатского искусства Николь Дауд рассказала о роли дискуссий об искусстве и культурных фестивалей в повышении интереса к музейному сообществу.
Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова подчеркнула, что национальные музеи отражают не только историю, но и эстетическое мышление народов и исторически сложившийся художественный опыт.
Вице-президент Международного совета музеев (ICOM) Насир аль-Дармаки рассказал о сотрудничестве представляемой им организации с сообществами, академическими кругами, а также с такими культурными учреждениями, как Британский музей, Смитсоновский институт и Азербайджанский национальный музей ковра.
В завершение спикеры ответили на вопросы аудитории.