В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога

В Центре Гейдара Алиева в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась панельная сессия на тему "Музеи и объекты наследия как пространства межкультурного диалога".

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в мероприятии приняли участие представители ведомства и руководители культурных объектов и организаций.

Руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Сабина Гаджиева в своем выступлении отметила, что Азербайджан располагается на стыке религиозных традиций и культур. По ее словам, в стране гармонично сосуществуют представители всех конфессий: "В нашей стране рядом расположены церкви, синагоги и мечети, что служит показателем мультикультурной среды".

Заместитель директора Национального музея азиатского искусства Николь Дауд рассказала о роли дискуссий об искусстве и культурных фестивалей в повышении интереса к музейному сообществу.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова подчеркнула, что национальные музеи отражают не только историю, но и эстетическое мышление народов и исторически сложившийся художественный опыт.

Вице-президент Международного совета музеев (ICOM) Насир аль-Дармаки рассказал о сотрудничестве представляемой им организации с сообществами, академическими кругами, а также с такими культурными учреждениями, как Британский музей, Смитсоновский институт и Азербайджанский национальный музей ковра.

В завершение спикеры ответили на вопросы аудитории.