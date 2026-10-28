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    Трамп заявил, что его поддержка повлияла на положение Нетаньяху на выборах

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 20:29
    Трамп заявил, что его поддержка повлияла на положение Нетаньяху на выборах

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его поддержка значительно повлияла на положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в кратком интервью Axios.

    По его словам, первоначально он получал тревожные прогнозы о перспективах Нетаньяху, однако сейчас тот находится в довольно хорошем положении.

    "Я слышал, что моя поддержка имела большое значение для Биби (Биньямина Нетаньяху)", - отметил Трамп.

    Отвечая на вопрос о возможном участии в усилиях по формированию правительства национального единства во главе с Нетаньяху, президент США заявил, что пока не думал об этом, но готов рассмотреть такую возможность.

    Отметим, что для формирования правительства в Израиле необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата Кнессета. По предварительным данным ЦИК Израиля, блок премьера Нетаньяху получает 53 места, блок во главе с лидером партии "Яшар" Гади Айзенкотом - 48, а арабские партии - 19 мест, что стало историческим максимумом. Подсчитано 93% обычных бюллетеней, однако около 600 тыс. бюллетеней в двойных конвертах еще предстоит учесть.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Соединенные Штаты Америки (США) Государство Израиль
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