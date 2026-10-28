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    Обновлен международный санкционный список Азербайджана

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 20:24
    Обновлен международный санкционный список Азербайджана

    В международный санкционный список Азербайджана внесены изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, обновленные списки опубликованы на официальном сайте ведомства hms.gov.az.

    Изменения связаны с решениями санкционного комитета Совета Безопасности ООН по ИГИЛ и "Аль-Каиде", принятыми 16 января 2023 года, а также с постановлениями азербайджанских судов. В санкционные списки включены физические лица и организации, связанные с терроризмом, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, международными преступлениями и другими серьезными нарушениями.

    Согласно законодательству, организации и лица, обязанные соблюдать санкции, должны незамедлительно заморозить активы включенных в списки лиц и организаций, в том числе средства, находящиеся под их прямым или косвенным контролем. Предварительно уведомлять владельцев не требуется.

    О замораживании активов необходимо сообщить Службе государственной безопасности и Службе финансового мониторинга посредством сайта hms.gov.az.

    Целевые финансовые санкции ограничивают доступ лиц и организаций к денежным средствам и другим экономическим ресурсам.

    Введение санкций Азербайджан Служба финансового мониторинга (СФМ) Совет безопасности ООН
    Azərbaycanın beynəlxalq sanksiya siyahısı yenilənib
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