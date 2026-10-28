Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 20:06
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана

    Присоединение к Мекканской конвенции Организации исламского сотрудничества (ОИС) стало очередным подтверждением того, какое значение Азербайджан придает развитию антикоррупционного сотрудничества в рамках организации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по итогам состоявшейся в Баку III встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС.

    В ведомстве напомнили, что по итогам мероприятия Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов стран ОИС в борьбе с коррупцией.

    Конвенция является международным документом, определяющим правовые основы взаимодействия правоохранительных органов государств-членов ОИС в сфере противодействия коррупции, отметили в Генпрокуратуре.

    В Генпрокуратуре подчеркнули, что документ направлен на укрепление межгосударственного сотрудничества в области предотвращения, выявления, расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений. Он предусматривает расширение обмена информацией и доказательствами, оказание взаимной правовой помощи, координацию следственных мероприятий и обмен профессиональным опытом.

    Отдельное внимание в конвенции уделяется взаимодействию по выявлению, отслеживанию, замораживанию и конфискации активов, полученных коррупционным путем, а также их возвращению в страны происхождения.

    "Присоединение к конвенции свидетельствует о том, какое значение Азербайджан придает развитию антикоррупционного сотрудничества в рамках ОИС, а также отражает стремление страны расширять международно-правовые связи и укреплять совместную борьбу с вызовами, обусловленными трансграничным характером коррупционных преступлений", - отметили в ведомстве.

    Напомним, в организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана встрече приняли участие более 250 представителей 46 государств, имеющих статус члена или наблюдателя при ОИС, а также восьми международных организаций.

    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Генеральная прокуратура Азербайджана
    Фото
    İƏT-ə üzv dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşü keçirilib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    20:47
    Зеленский: Нидерланды выделят Украине очередной пакет помощи на 1,7 млрд евро
    Другие страны
    20:37
    В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека
    В регионе
    20:29
    Трамп заявил, что его поддержка повлияла на положение Нетаньяху на выборах
    Другие страны
    20:24
    Обновлен международный санкционный список Азербайджана
    Финансы
    20:06
    Фото
    В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для Азербайджана
    Внешняя политика
    19:51
    Фото
    Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничестве
    Kультурная политика
    19:48
    Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО
    Kультурная политика
    19:42
    Фото
    В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалога
    Kультурная политика
    19:35
    На двух участках дорог в Баку полностью ограничат движение
    Инфраструктура
    Лента новостей