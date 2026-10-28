İƏT-ə üzv dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşü keçirilib
- 28 oktyabr, 2026
- 19:29
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Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşü keçirilib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Baş Prokurorluğun ev sahibliyi etdiyi tədbirdə 46 üzv və müşahidəçi ölkəni təmsil edən nümayəndələr, eləcə də 8 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri olmaqla, ümumilikdə 250-dən çox şəxs iştirak edib. İştirakçılar arasında müstəqil antikorrupsiya qurumlarının rəhbərləri və nazirlər olmaqla, 40-dan çox yüksəkvəzifəli şəxs yer alıb.
Görüşün əsas məqsədi İƏT-ə üzv dövlətlər arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirilmiş fəaliyyətin genişləndirilməsi və qabaqcıl təcrübə mübadiləsinin təşviqi olub.
Tədbir çərçivəsində, həmçinin korrupsiya yolu ilə əldə edilmiş aktivlərin aşkar olunması və qaytarılması, müasir texnologiyaların antikorrupsiya fəaliyyətində tətbiqi, habelə üzv dövlətlərin müvafiq qurumları arasında birgə fəaliyyət imkanları müzakirə edilib.
Açılış mərasimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, daha sonra Qurani-Kərimdən ayələr oxunub.
Ardınca Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciəti Baş prokuror Kamran Əliyev tərəfindən səsləndirilib.
Dövlət başçısının müraciətində korrupsiyanın dövlət təsisatlarına ictimai etimadı sarsıdan, sosial ədalətə, sağlam rəqabətə və iqtisadi inkişafa xələl gətirən cinayət olduğu vurğulanıb. Korrupsiya cinayətlərinin transsərhəd xarakteri nəzərə alınmaqla, bu sahədə milli səviyyədə tədbirlərlə yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub. Dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi və süni intellekt də daxil olmaqla müasir texnologiyaların imkanlarından səmərəli istifadə antikorrupsiya fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri kimi diqqətə çatdırılıb.
Açılış mərasimində Qətər Dövlətinin İnzibati Nəzarət və Şəffaflıq Qurumunun rəhbəri, İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanlarının ikinci Nazirlər Görüşünün sədri Hamad bin Nasser Al-Misnad, Azərbaycan Baş prokuroru K. Əliyev, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Nəzarət və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Orqanının rəhbəri Mazin bin Ibrahim Al-Kahmous və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İsmail Uld Şeyx Əhməd çıxış ediblər.
Qətər Dövlətinin nümayəndəsi Hamad bin Nasser Al-Misnad çıxışında üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində birgə səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Belə görüşlərin təcrübə mübadiləsi, ümumi çağırışların müzakirəsi və səmərəli əməkdaşlıq mexanizmlərinin inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib, həmçinin öz ölkəsində bu sahədə görülən işlər və əldə olunan nəticələr barədə məlumat verib.
Bundan sonra qurum daxilində keçirilən seçkilərin nəticələrinə əsasən, Azərbaycan İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin Üçüncü Yüksək Səviyyəli Görüşünün Bürosuna iki il müddətinə yekdilliklə sədr seçilib. İraq, Fələstin və Burkina Faso isə Büro üzvləri seçiliblər.
K. Əliyev çıxışında korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüququn aliliyinin təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması, eləcə də dövlət institutlarına ictimai etimadın möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
Baş prokuror Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən hüquqi və institusional islahatların, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinin və antikorrupsiya mexanizmlərinin gücləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə yalnız cəza tədbirlərinin deyil, həm də qabaqlayıcı mexanizmlərin, risklərin vaxtında müəyyən edilməsinin və korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Baş prokuror ölkəmizdə dövlət xidmətlərinin şəffaf və əlçatan şəkildə göstərilməsində həyat keçirilən tədbirləri də vurğulayıb. Korrupsiyanın transmilli xarakter daşıyan formalarına qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın xüsusi əhəmiyyətini qeyd edərək, hüquq-mühafizə orqanları arasında operativ məlumat mübadiləsinin, qarşılıqlı hüquqi yardımın və əlaqələndirilmiş fəaliyyətin gücləndirilməsinin zəruriliyini bildirib. O, həmçinin, Azərbaycanın İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafına, İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə və üzv dövlətlər arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İsmail Uld Şeyx Əhməd çıxışında tədbirin təşkilinə və iştirakçılara göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkürünü bildirib. O, korrupsiyanın dövlət idarəçiliyinə, iqtisadi inkişafa və cəmiyyətin dövlət institutlarına etimadına mənfi təsir göstərən ciddi çağırış olduğunu vurğulayaraq, bu sahədə mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün üzv dövlətlərin birgə və əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Bundan başqa, korrupsiya cinayətlərinin transsərhəd xarakterini nəzərə alaraq, aidiyyəti qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, operativ məlumat mübadiləsinin və beynəlxalq hüquqi mexanizmlərdən səmərəli istifadənin əhəmiyyətini qeyd edib. Eyni zamanda, İƏT çərçivəsində antikorrupsiya sahəsində institusional əlaqələrin gücləndirilməsinin və ümumi yanaşmaların formalaşdırılmasının zəruriliyini vurğulayıb.
Baş katib, həmçinin, İƏT üzv dövlətlərini Məkkə əl-Mükərrəmə Konvensiyasının imzalanması və ratifikasiyası prosesini sürətləndirməyə çağırıb.
İƏT-də müşahidəçi statusuna malik Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru Aleksandr Qutsan görüşdə fəxri qonaq qismində çıxış edib. O, korrupsiya yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin iqtisadi dövriyyədən çıxarılmasının, habelə korrupsiya cinayətlərinin aşkar olunması və qarşısının alınmasında beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Rusiya Federasiyasının İƏT-ə üzv dövlətlərin antikorrupsiya qurumları ilə əlaqələri genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirən Aleksandr Qutsan bu sahədə bir sıra müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq sazişlərinin və proqramlarının mövcudluğunu qeyd edib. O, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğunda müvafiq beynəlxalq konvensiyanın icrasının monitorinqində iştirak edən ölkələrin ekspertləri üçün təlim kurslarının təşkil olunduğunu da diqqətə çatdırıb.
Görüşün işçi sessiyalarında tədbirin gündəliyi və iş proqramı layihələri müzakirə olunaraq qəbul edilib, yüksək vəzifəli şəxslərin iclasının hesabatı nəzərdən keçirilərək təsdiqlənib.
Daha sonra İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində səlahiyyətli nazirlərinin və müvafiq hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin çıxışları dinlənilib. İştirakçılar öz ölkələrində bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər, mövcud təcrübə və qarşıda duran əsas vəzifələr barədə fikirlərini bölüşüblər. Regional və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də mövzu ilə bağlı çıxış edərək əməkdaşlığın inkişafına dair yanaşmalarını və təkliflərini diqqətə çatdırıblar.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Respublikası "İƏT üzv dövlətlərinin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə hüquq-mühafizə əməkdaşlığı haqqında Məkkə əl-Mükərrəmə Konvensiyası"nı imzalayıb.
Konvensiya Azərbaycan adından Baş prokuror K. Əliyev tərəfindən imzalanıb. İmzalanma mərasimində İƏT-in Baş katibi İsmail Uld Şeyx Əhməd iştirak edib.
Mərasimdə çıxış edən Baş prokuror korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılmasında beynəlxalq əməkdaşlığın, dövlətlər arasında operativ məlumat mübadiləsinin və hüquq-mühafizə orqanlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. O, İƏT üzv dövlətlərini Konvensiyanın imzalanması üçün zəruri prosedurları həyata keçirməyə, bu istiqamətdə fəal mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb.
Qeyd edək ki, Məkkə əl-Mükərrəmə Konvensiyası İƏT üzv dövlətlərinin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın hüquqi əsaslarını müəyyən edən beynəlxalq sənəddir. Konvensiya korrupsiya cinayətlərinin qarşısının alınması, aşkar edilməsi, araşdırılması və təqibi sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, məlumat və sübut mübadiləsinin, qarşılıqlı hüquqi yardımın, istintaq tədbirləri üzrə əməkdaşlığın və peşəkar təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinə yönəlib. Sənəd, eyni zamanda, korrupsiya yolu ilə əldə edilmiş aktivlərin müəyyənləşdirilməsi, izlənilməsi, dondurulması, müsadirəsi və mənşə ölkəsinə qaytarılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsini nəzərdə tutur.
Konvensiyanın imzalanması Azərbaycanın İƏT çərçivəsində antikorrupsiya əməkdaşlığının inkişafına, beynəlxalq hüquqi əlaqələrin genişləndirilməsinə və korrupsiya cinayətlərinin transsərhəd xarakterindən irəli gələn çağırışlara qarşı birgə mübarizənin gücləndirilməsinə verdiyi önəmin növbəti ifadəsidir.