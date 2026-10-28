В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека

В районе Аладжа турецкого города Чорум в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, вблизи водохранилища Кочхисар на трассе Чорум-Йозгат столкнулись два автомобиля.

В результате инцидента водитель и трое пассажиров одного из транспортных средств погибли, еще двое человек, находившихся в другом автомобиле, пострадали.

На место ДТП были направлены группы жандармерии и медицинские бригады. Пострадавшие были госпитализированы. Личности погибших устанавливаются.