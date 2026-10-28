В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека
В регионе
- 28 октября, 2026
- 20:37
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В районе Аладжа турецкого города Чорум в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, вблизи водохранилища Кочхисар на трассе Чорум-Йозгат столкнулись два автомобиля.
В результате инцидента водитель и трое пассажиров одного из транспортных средств погибли, еще двое человек, находившихся в другом автомобиле, пострадали.
На место ДТП были направлены группы жандармерии и медицинские бригады. Пострадавшие были госпитализированы. Личности погибших устанавливаются.
Последние новости
20:47
Зеленский: Нидерланды выделят Украине очередной пакет помощи на 1,7 млрд евроДругие страны
20:37
В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человекаВ регионе
20:29
Трамп заявил, что его поддержка повлияла на положение Нетаньяху на выборахДругие страны
20:24
Обновлен международный санкционный список АзербайджанаФинансы
20:06
Фото
В Генпрокуратуре оценили роль Мекканской конвенции для АзербайджанаВнешняя политика
19:51
Фото
Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО заключили очередное соглашение о сотрудничествеKультурная политика
19:48
Лейла Алиева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКОKультурная политика
19:42
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялись дискуссии по вопросам межкультурного диалогаKультурная политика
19:35
На двух участках дорог в Баку полностью ограничат движениеИнфраструктура