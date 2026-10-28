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    В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 20:37
    В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека

    В районе Аладжа турецкого города Чорум в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, вблизи водохранилища Кочхисар на трассе Чорум-Йозгат столкнулись два автомобиля.

    В результате инцидента водитель и трое пассажиров одного из транспортных средств погибли, еще двое человек, находившихся в другом автомобиле, пострадали.

    На место ДТП были направлены группы жандармерии и медицинские бригады. Пострадавшие были госпитализированы. Личности погибших устанавливаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var
    44 filmi
    44 filmi

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