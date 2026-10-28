İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 28 oktyabr, 2026
    • 20:07
    Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Türkiyənin Çorum şəhərinin Alaca rayonunda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, avtomobillər Çorum-Yozqat avtomobil yolunun Koçhisar su anbarı yaxınlığında toqquşub.

    Qəzada sürücü və eyni avtomobildə olan 3 nəfər həyatını itirib. Digər avtomobildəki iki nəfər xəsarət alıb.

    Məlumat əsasında qəza yerinə jandarm və tibb qrupları göndərilib. Yaralılar tibb qrupları tərəfindən edilən ilkin müdaxilədən sonra təcili yardım maşını ilə Alaca Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Qəzada həyatını itirən digər 3 nəfərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün işlər davam edir.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции при столкновении автомобилей погибли четыре человека
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:49
    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    20:39
    İran və Rusiya nüvə reaktorlarının inşası protokolunu yekunlaşdırır
    Region
    20:30
    Şəmkirdə bıçaqlanan kişi xəstəxanaya aparılarkən ölüb
    Hadisə
    20:07
    Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var
    Region
    20:00
    Azərbaycanın beynəlxalq sanksiya siyahısı yenilənib
    Maliyyə
    19:46
    Foto
    Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
    Mədəniyyət siyasəti
    19:44
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu keçirib
    Komanda
    19:42
    Bratislavadan Bakıya ilk aviareys yola düşüb
    Turizm
    19:42
    Leyla Əliyeva UNESCO-nun Baş direktorunun müavini ilə görüşüb
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti