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    На двух участках дорог в Баку полностью ограничат движение

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 19:35
    На двух участках дорог в Баку полностью ограничат движение

    С 08:00 29 октября движение автомобилей полностью ограничат на центральной дороге поселка Умид Гарадагского района Баку, а также в районе пересечения улиц Кероглу Рагимова и Тебриз.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения связаны с проведением дорожных работ.

    На центральной дороге поселка Умид начнутся ремонтные работы. На пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз будет демонтирована разделительная полоса для расширения проезжей части.

    "В связи с проводимыми работами движение автомобилей на указанных участках будет полностью ограничено. Просим водителей пользоваться альтернативными маршрутами, соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к выполняемым работам", - говорится в сообщении AAYDA.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Движение транспортных средств
    Bakıda iki ərazidə yol təmiri ilə bağlı nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyət gözlənilir
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