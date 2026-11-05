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    Valdas Dambrauskas: "Norveçə çox yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdik"

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 02:48
    Valdas Dambrauskas: Norveçə çox yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdik

    "Sabah" komandası Norveçə yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Norveç təmsilçisi "Vikinq"ə qarşı keçirdikləri matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Bura Çempionlar Liqasıdır və görüşlər çətin keçir. Biz Norveçə çox yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdik. İlk hissədə tamamilə bərabər səviyyədə oyun izlədik. Hər iki komanda qol fürsətlərindən yararlandı. İkinci hissədə bir qədər açıq oyuna şahidlik etdik. Onlar təkbətək mübarizələrədə daha üstün idilər. Belə matçlarda sürətə fikir vemrək lazımdır".

    O, komandasının meydanda azlıqda qalmasından sonra belə başabaş mübarizənin davam etdiyini söyləyib:

    "Təəssüf ki, buraxdığımız qol bizi məğlubiyyətə apardı. Halbuki, azlıqda qalsaq belə yaxşı çıxış edirdik. Dediyim kimi, bura Çempionlar Liqasıdır və səviyyə tam başqadır. Kiçik bir səhvldən qapımızda qol görə bilərik".

    Qeyd edək ki, "Vikinq" - "Sabah" oyunu Norveç klubunun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK
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