Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Главный тренер "Сабаха" прокомментировал поражение от "Викинга"

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 02:57
    Главный тренер Сабаха прокомментировал поражение от Викинга

    "Сабах" хорошо подготовился к выездному матчу против норвежского "Викинга".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанской команды Валдас Дамбраускас на пресс-конференции после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Специалист прокомментировал поражение своей команды.

    "Это Лига чемпионов, и здесь каждый матч дается непросто. Мы приехали в Норвегию очень хорошо подготовленными. В первом тайме шла абсолютно равная игра. Обе команды сумели воспользоваться своими голевыми моментами. Во втором тайме игра стала более открытой. Соперник превосходил нас в единоборствах. В таких матчах необходимо уделять особое внимание скорости", - сказал он.

    Дамбраускас отметил, что даже после удаления одного из игроков "Сабах" продолжал бороться с соперником на равных.

    "К сожалению, пропущенный гол привел нас к поражению. Хотя даже в меньшинстве мы играли хорошо. Как я уже сказал, это Лига чемпионов, и здесь совершенно другой уровень. Даже небольшая ошибка может привести к пропущенному мячу", - подчеркнул тренер.

    Напомним, что встреча "Викинг" - "Сабах" завершилась победой норвежского клуба со счетом 4:1.

    Валдас Дамбраускас ФК Сабах ФК Викинг
    Valdas Dambrauskas: "Norveçə çox yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdik"
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