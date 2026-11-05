Главный тренер "Сабаха" прокомментировал поражение от "Викинга"

"Сабах" хорошо подготовился к выездному матчу против норвежского "Викинга".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанской команды Валдас Дамбраускас на пресс-конференции после матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Специалист прокомментировал поражение своей команды.

"Это Лига чемпионов, и здесь каждый матч дается непросто. Мы приехали в Норвегию очень хорошо подготовленными. В первом тайме шла абсолютно равная игра. Обе команды сумели воспользоваться своими голевыми моментами. Во втором тайме игра стала более открытой. Соперник превосходил нас в единоборствах. В таких матчах необходимо уделять особое внимание скорости", - сказал он.

Дамбраускас отметил, что даже после удаления одного из игроков "Сабах" продолжал бороться с соперником на равных.

"К сожалению, пропущенный гол привел нас к поражению. Хотя даже в меньшинстве мы играли хорошо. Как я уже сказал, это Лига чемпионов, и здесь совершенно другой уровень. Даже небольшая ошибка может привести к пропущенному мячу", - подчеркнул тренер.

Напомним, что встреча "Викинг" - "Сабах" завершилась победой норвежского клуба со счетом 4:1.