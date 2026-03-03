Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmir
- 03 mart, 2026
- 12:21
Qazaxıstan neytralitet siyasətinə tərəfdardır və Yaxın Şərqdəki münaqişədə heç kimin tərəfini tutmur.
"Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Alibek Bakayev bildirib.
"Qazaxıstanın mövqeyi üçüncü dövlətlərin işlərinə qarışmamaqdır və bu mövqeyini qoruyub saxlayacaq. Buna görə də bu halda biz heç kimin - nə İranın, nə də hücuma məruz qalmış ölkələrin tərəfini tutmuruq. Biz istəyirik ki, bu cür münaqişələr, xüsusilə hərbi münaqişələr olmasın. Əgər münaqişələr yaranarsa, onlar diplomatiya masası arxasında həlli olunmalıdır", - Bakayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, rəsmi Astana ardıcıl olaraq bu cür münaqişələrin yalnız beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT Nizamnaməsinə uyğun şəkildə nizamlanmasının tərəfdarıdır.