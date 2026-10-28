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    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:26
    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) təşkilatçılığı ilə məşqçilər üçün seminara start verilib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Tədbir Dünya Atletikasının dəstəyi ilə keçirilir.

    Seminarın məqsədi məşqçilərin peşəkar inkişafını dəstəkləmək, nəzəri biliklərini genişləndirmək və praktiki bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir.

    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakıda məşqçilər üçün seminar başlayıb
    Dünya Atletikası Azərbaycan Atletika Federasiyası
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