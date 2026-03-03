В МИД Казахстана заявили о нейтральной позиции Астаны по конфликту на Ближнем Востоке

Казахстан придерживается политики нейтралитета и не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

"Казахстан занимал и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону, ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке. Мы хотим, чтобы такого рода конфликтов, особенно военных конфликтов не было. А если они возникают, то их решение за дипломатическим столом", - сказал Бакаев.

По его словам, официальная Астана последовательно выступает за то, чтобы подобные конфликты урегулировались исключительно в рамках международного права и в строгом соответствии с Уставом ООН.