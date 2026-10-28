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    Kamran Əliyev: Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Məkkə konvensiyasına qoşulacaq

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:38
    Kamran Əliyev: Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Məkkə konvensiyasına qoşulacaq

    Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının korrupsiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığına dair Məkkə konvensiyasına qoşulmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli iclasında bildirib.

    "Nisbətən qısa müddət ərzində genişmiqyaslı hüquqi və institusional islahatların həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycan beynəlxalq antikorrupsiya standartlarına cavab verən müasir qanunvericilik bazası formalaşdırıb. Ölkəmiz BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasını, BMT-nin Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını, həmçinin Avropa Şurasının korrupsiyaya görə mülki hüquqi və cinayət məsuliyyəti haqqında konvensiyalarını ratifikasiya edib. Bundan əlavə, Azərbaycan Məkkə Konvensiyasına qoşulmağı planlaşdırır", - o bildirib.

    K.Əliyev qeyd edib ki, qəti siyasi iradə korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizənin əsas amillərindən biridir: "Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin kompleks profilaktik və inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş qəti siyasi iradəsi korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizəni təmin etməyə imkan verib".

    Kamran Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) İslam dini
    Кямран Алиев: Азербайджан присоединится к Мекканской конвенции по противодействию коррупции
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