Кямран Алиев: Азербайджан присоединится к Мекканской конвенции по противодействию коррупции

Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

"За относительно короткий период благодаря проведению масштабных правовых и институциональных реформ Азербайджан сформировал современную законодательную базу, соответствующую международным антикоррупционным стандартам. Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию. Кроме того, Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции", - заявил он.

Глава надзорного ведомства указал на то, что твердая политическая воля является одним из ключевых факторов эффективной борьбы с коррупцией.

"В Азербайджане твердая политическая воля Президента Ильхама Алиева, направленная на реализацию комплексных профилактических и административных мер, позволила обеспечить эффективную борьбу с коррупцией", - отметил Алиев.

Как сообщил генпрокурор, в Азербайджане также были проведены реформы судебной и правоохранительной систем, созданы специализированные антикоррупционные органы.

"Наша страна уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предупреждению коррупции. В этом отношении значительный вклад в обеспечение прозрачности государственного управления внесли центры службы ASAN, предоставляющие государственные услуги на основе принципа "единого окна"", - подчеркнул он.

Алиев также отметил важность международного сотрудничества и обмена опытом, выразив уверенность, что обсуждения в Баку позволят государствам пересмотреть и обновить свои обязательства в глобальной борьбе с коррупцией.