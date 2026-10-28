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    Кямран Алиев: Азербайджан присоединится к Мекканской конвенции по противодействию коррупции

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:35
    Кямран Алиев: Азербайджан присоединится к Мекканской конвенции по противодействию коррупции

    Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

    "За относительно короткий период благодаря проведению масштабных правовых и институциональных реформ Азербайджан сформировал современную законодательную базу, соответствующую международным антикоррупционным стандартам. Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию. Кроме того, Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции", - заявил он.

    Глава надзорного ведомства указал на то, что твердая политическая воля является одним из ключевых факторов эффективной борьбы с коррупцией.

    "В Азербайджане твердая политическая воля Президента Ильхама Алиева, направленная на реализацию комплексных профилактических и административных мер, позволила обеспечить эффективную борьбу с коррупцией", - отметил Алиев.

    Как сообщил генпрокурор, в Азербайджане также были проведены реформы судебной и правоохранительной систем, созданы специализированные антикоррупционные органы.

    "Наша страна уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предупреждению коррупции. В этом отношении значительный вклад в обеспечение прозрачности государственного управления внесли центры службы ASAN, предоставляющие государственные услуги на основе принципа "единого окна"", - подчеркнул он.

    Алиев также отметил важность международного сотрудничества и обмена опытом, выразив уверенность, что обсуждения в Баку позволят государствам пересмотреть и обновить свои обязательства в глобальной борьбе с коррупцией.

    Кямран Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
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