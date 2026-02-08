Гендиректор The Washington Post подал в отставку

Издатель и генеральный директор газеты The Washington Post Уилл Льюис покидает свой пост.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил репортер WP в Белом доме Мэтт Визер.

"После двух лет преобразований в The Washington Post настало подходящее время для моего ухода... За время моей работы были приняты трудные решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные беспристрастные новости для миллионов читателей", - написал Льюис в письме сотрудникам, которое опубликовал Визер.

Обязанности издателя и генерального директора The Washington Post будет исполнять финансовый директор газеты Джефф Д'Онофрио.

Отметим, что Уилл Льюис в 2023 году сменил Фреда Райана, который занимал пост издателя и гендиректора WP почти десять лет.