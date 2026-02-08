Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Гендиректор The Washington Post подал в отставку

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 03:56
    Гендиректор The Washington Post подал в отставку

    Издатель и генеральный директор газеты The Washington Post Уилл Льюис покидает свой пост.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил репортер WP в Белом доме Мэтт Визер.

    "После двух лет преобразований в The Washington Post настало подходящее время для моего ухода... За время моей работы были приняты трудные решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные беспристрастные новости для миллионов читателей", - написал Льюис в письме сотрудникам, которое опубликовал Визер.

    Обязанности издателя и генерального директора The Washington Post будет исполнять финансовый директор газеты Джефф Д'Онофрио.

    Отметим, что Уилл Льюис в 2023 году сменил Фреда Райана, который занимал пост издателя и гендиректора WP почти десять лет.

    The Washington Post отставка
    "The Washington Post" qəzetinin baş direktoru istefa verib
    Ты - Король

    Последние новости

    05:07

    В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материя

    Наука и образование
    04:35

    Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    04:20

    AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

    Другие страны
    03:56

    Гендиректор The Washington Post подал в отставку

    Другие страны
    03:19

    В Средиземном море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    02:45

    СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политики

    Другие страны
    02:07

    В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

    Другие страны
    01:38

    При сходе лавин на севере Италии погибли три лыжника

    Другие страны
    01:22

    Спецслужбы США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Другие страны
    Лента новостей