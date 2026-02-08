Израиль настаивает на разоружении ХАМАС и демилитаризации Газы

Израиль не пойдет на компромисс в том, что касается разоружения движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, с таким заявлением выступил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с парагвайским коллегой Рубеном Рамиресом Лескано.

"Мы поддерживаем план (президента США Дональда - ред.) Трампа по Газе. Движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа - демилитаризован. Эти положения лежат в основе плана (мирного плана Трампа - ред.), и здесь нельзя идти на компромисс", - заявил Саар. По словам главы израильского МИД, разоружение ХАМАС и демилитаризация палестинского анклава "необходимы для безопасности и стабильности региона", а также важны для "лучшего будущего самих жителей Газы".

Второй этап плана Трампа по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая учрежденный Трампом Совет мира. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 14 января заявил о начале реализации второго этапа плана.