Британия запретит морские услуги перевозчикам российского СПГ в конце 2026 года

Правительство Великобритании введет запрет на оказание морских услуг перевозчикам российского сжиженного природного газа (СПГ) в конце 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Стивен Даути.

"В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские услуги в отношении российского сжиженного природного газа, чтобы отсечь доступ к британским услугам, которые обеспечивают его экспорт по всему миру. Эта мера будет представлена в текущем году и полностью вступит в силу в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на вопрос депутата Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Криса Лоу, представляющего Шотландскую национальную партию.

Замглавы МИД Соединенного Королевства добавил, что Лондон уже ввел санкции против 16 судов, которые перевозят СПГ из РФ, а также против проекта "Арктик СПГ - 2" и СПГ-терминала Beihai в Китае. Он также напомнил, что в 2023 году в Великобритании вступил в силу запрет на импорт российского СПГ.