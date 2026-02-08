Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Флик может покинуть "Барселону" по окончании сезона

    Футбол
    • 08 февраля, 2026
    • 15:24
    Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик может покинуть команду по окончании этого сезона.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, решение зависит от переизбрания нынешнего президента сине-гранатовых Жоана Лапортаа.

    Выборы пройдут 15 марта, новый президент "блауграны" вступит в должность 1 июля.

    По информации источника, немецкий специалист считает себя частью команды Лапорты. Флик готов продлить контракт в случае его переизбрания. Однако никаких шагов в этом направлении не будет принято до 1 июля.

    Подчеркивается, что один из кандидатов в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил желание оставить Флика в клубе в случае своей победы.

    Отметим, что Флик возглавляет "Барселону" с мая 2024 года. Под его руководством представитель Каталонии в первом сезоне выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

    Hans-Diter Flik cari mövsümün sonunda "Barselona"nı tərk edə bilər
    Ты - Король

