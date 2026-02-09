Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    RNZ: В Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать вину

    09 февраля, 2026
    • 07:13
    RNZ: В Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать вину

    Австралиец Брентон Таррант, приговоренный судом Новой Зеландии к пожизненному заключению за совершение терактов в Крайстчерче в 2019 году, намерен отказаться от признания вины и обжаловать свой приговор.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

    По ее данным, Таррант, убивший 51 человека во время нападения 15 марта 2019 года на две мечети в Крайстчерче, подал в суд заявление о пересмотре обстоятельств дела. Ожидается, что в ходе слушаний, которые должны начаться до конца текущей недели, 35-летний мужчина сообщит суду о "пытках и бесчеловечных условиях содержания в тюрьме", из-за чего он "был не способен принимать рациональные решения". Опираясь на это, австралиец попросит суд признать недействительным его заявление о признании вины, сделанное в марте 2020 года.

    Если трое судей апелляционного суда решат, что Таррант может отозвать свое заявление о признании вины, то его дело может быть передано в суд для пересмотра по всем пунктам обвинения. Если ему не позволят отказаться от признания вины, то позднее состоится еще одно слушание по рассмотрению его апелляции на сам приговор.

    Таррант был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение 27 августа 2020 года. Приговор австралийца, полностью признавшего свою вину, стал самым строгим в истории Новой Зеландии: впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения.

    RNZ: Yeni Zelandiyada məsciddə 51 nəfəri öldürən şəxs günahını boynuna almayıb
