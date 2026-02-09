İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    RNZ: Yeni Zelandiyada məsciddə 51 nəfəri öldürən şəxs günahını boynuna almayıb

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 07:19
    RNZ: Yeni Zelandiyada məsciddə 51 nəfəri öldürən şəxs günahını boynuna almayıb

    2019-cu ildə Kraystçörçdə terror hücumlarını törətdiyinə görə Yeni Zelandiya məhkəməsi tərəfindən ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş avstraliyalı Brenton Tarrant günahını etiraf etməkdən imtina etmək və hökmdən apelyasiya şikayəti vermək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Radio New Zealand" (RNZ) radiostansiyası məlumat yayıb.

    O, 2019-cu il martın 15-də Kraystçörçdəki iki məscidə hücum zamanı 51 nəfəri öldürən Tarrantın işin hallarının yenidən baxılması üçün məhkəməyə müraciət edib.

    Bu həftənin sonlarında başlaması planlaşdırılan dinləmə zamanı 35 yaşlı kişinin məhkəməyə "işgəncə və qeyri-insani həbsxana şəraiti" barədə danışması gözlənilir. Bunun əsasında avstraliyalı məhkəmədən 2020-ci ilin mart ayında irəli sürdüyü günahkarlıq etirafının etibarsız sayılmasını istəyəcək.

    Əgər üç apellyasiya məhkəməsi hakimi Tarrantın günahını etiraf etməsindən imtina edə biləcəyinə qərar verərsə, onun işi bütün ittihamlar üzrə məhkəməyə qaytarıla bilər. Əgər ona günahını etiraf etməsindən imtina etməyə icazə verilməsə, hökmdən apellyasiya şikayətinə baxmaq üçün daha sonra başqa bir dinləmə keçiriləcək.

    Yeni Zelandiya Məscid terror
