Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гянджу

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 08:41
    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гянджу

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram публикацией о поездке в Гянджу.

    Report представляет данную публикацию:

    Видео
    Leyla Əliyeva Gəncə səfərindən paylaşım edib
    Видео
    Leyla Aliyeva shares post about visit to Ganja
    Ты - Король

    Последние новости

    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

    Финансы
    09:12

    Два человека погибли в результате крушения вертолета в Южной Корее - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:56
    Фото
    Видео

    В поселке Зиря сгорела беседка

    Происшествия
    08:49

    Александар Вучич поздравил нового президента Республики Сербской

    Другие страны
    08:47
    Фото

    В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

    Происшествия
    08:41
    Видео

    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гянджу

    Внутренняя политика
    08:36

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьера Канады в Пекин

    Другие страны
    07:13

    RNZ: В Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать вину

    Другие страны
    Лента новостей