Leyla Əliyeva Gəncə səfərindən paylaşım edib
Daxili siyasət
- 09 fevral, 2026
- 08:32
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Gəncə səfərindən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
