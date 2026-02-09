İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Leyla Əliyeva Gəncə səfərindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 08:32
    Leyla Əliyeva Gəncə səfərindən paylaşım edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Gəncə səfərindən paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Leyla Əliyeva Gəncə
    Video
    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гянджу

