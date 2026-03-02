Qətər İran tərəfindən uçan iki Su-24 təyyarəsini vurub.

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 20:14
    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsi və müvafiq qurumlar arasında birgə koordinasiya sayəsində Qətər Əmirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri İran tərəfindən uçan iki təyyarəni (SU-24) uğurla vurub. Həmçinin HHM sistemləri 7 ballistik raketi və 5 pilotsuz uçuş aparatını uğurla ələ keçirib", - məlumatda deyilir.

    Qurumun məlumatına görə, təhdid əməliyyat planına uyğun olaraq dərhal aradan qaldırılıb və bütün raketlər hədəflərinə çatmadan vurulub.

    Катар сбил два самолета Су-24, летевших со стороны Ирана

