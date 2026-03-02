Катар сбил два самолета Су-24, летевших со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны страны в соцсети Х.

"Благодаря высокому уровню боеготовности и совместной координации между соответствующими органами, Военно-воздушные силы Эмирата Катара успешно сбили два самолета (СУ-24), вылетевших со стороны Исламской Республики Иран. Также системы ПВО успешно перехватили 7 баллистических ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, угроза была устранена незамедлительно в соответствии с оперативным планом, и все ракеты были сбиты до достижения своих целей.