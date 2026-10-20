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    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА

    Милли Меджлис
    • 20 октября, 2026
    • 11:26
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера, Азербайджан на встрече представила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

    Встреча состоялась в рамках 15-го пленарного заседания Совета Ассамблеи ТюркПА в Бишкеке.

    Жапаров назвал встречу наглядным свидетельством дружбы и взаимного доверия между братскими государствами и подтвердил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ТюркПА.

    Он также отметил, что деятельность Ассамблеи призвана укреплять связи между братскими государствами и способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, цифровой и гуманитарной сферах, подчеркнули в пресс-службе.

    В свою очередь, спикеры парламентов подчеркнули значимость ТюркПА в развитии межпарламентского взаимодействия, поддержке интеграционных процессов и расширении сотрудничества между братскими государствами.

    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА

    Сахиба Гафарова Садыр Жапаров Рамиль Гасан Нуман Куртулмуш Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА)
    Фото
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Фото
    Sadyr Japarov meets speakers of parliaments of TurkPA member states
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    44 - Tezliklə

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