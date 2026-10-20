Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера, Азербайджан на встрече представила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Встреча состоялась в рамках 15-го пленарного заседания Совета Ассамблеи ТюркПА в Бишкеке.

Жапаров назвал встречу наглядным свидетельством дружбы и взаимного доверия между братскими государствами и подтвердил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ТюркПА.

Он также отметил, что деятельность Ассамблеи призвана укреплять связи между братскими государствами и способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, цифровой и гуманитарной сферах, подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, спикеры парламентов подчеркнули значимость ТюркПА в развитии межпарламентского взаимодействия, поддержке интеграционных процессов и расширении сотрудничества между братскими государствами.