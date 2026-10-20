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    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib

    Milli Məclis
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:34
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) iştirakçı ölkələrinin parlament sədrlərini qəbul edib.

    "Report" Qırğızıstan liderinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova təmsil edib.

    Görüş TÜRKPA Assambleyası Şurasının Bişkekdəki 15-ci plenar iclası çərçivəsində keçirilib.

    S.Japarov görüşü qardaş dövlətlər arasındakı dostluq və qarşılıqlı etimadın əyani sübutu adlandırıb və Qırğızıstanın TÜRKPA çərçivəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu təsdiqləyib.

    "Qırğızıstan Prezidenti qeyd edib ki, Assambleyanın fəaliyyəti qardaş dövlətlər arasında əlaqələri möhkəmləndirməyə və ticari-iqtisadi, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsinə töhfə verməyə xidmət edir", - mətbuat xidmətindən vurğulanıb.

    Öz növbəsində parlament sədrləri parlamentlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafında, inteqrasiya proseslərinin dəstəklənməsində və qardaş dövlətlər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində TÜRKPA-nın əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib
    Sadır Japarov TÜRKPA-ya üzv dövlətlərin parlament sədrlərini qəbul edib

    Sadır Japarov Sahibə Qafarova Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) Qırğız Respublikası
    Foto
    Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран-участниц ТюркПА
    Foto
    Sadyr Japarov meets speakers of parliaments of TurkPA member states
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