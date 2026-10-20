ANAMA и ООН обсудили перспективы сотрудничества

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и новоназначенный резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитрий Шлапаченко обсудили сотрудничество.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

На встрече была предоставлена подробная информация об истории создания ANAMA, направлениях деятельности и мерах, осуществляемых для устранения минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Шлапаченко отметил, что деятельность по гуманитарному разминированию играет важную роль в восстановлении безопасной жизни в Карабахе.

Стороны обменялись мнениями о значимости международного сотрудничества в сфере борьбы с минной угрозой, текущем состоянии сотрудничества с ООН и перспективах на будущее.