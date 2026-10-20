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    ANAMA и ООН обсудили перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 11:25
    ANAMA и ООН обсудили перспективы сотрудничества

    Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и новоназначенный резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитрий Шлапаченко обсудили сотрудничество.

    Об этом Report сообщили в ANAMA.

    На встрече была предоставлена подробная информация об истории создания ANAMA, направлениях деятельности и мерах, осуществляемых для устранения минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Шлапаченко отметил, что деятельность по гуманитарному разминированию играет важную роль в восстановлении безопасной жизни в Карабахе.

    Стороны обменялись мнениями о значимости международного сотрудничества в сфере борьбы с минной угрозой, текущем состоянии сотрудничества с ООН и перспективах на будущее.

    Минная угроза Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Организация Объединённых Наций (ООН)
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    ANAMA ilə BMT arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
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    ANAMA chairman, UN resident coordinator mull co-op
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