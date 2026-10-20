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    В Госслужбе спецсвязи призвали контролировать внедрение ИИ и ограничить права ИИ-агентов

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 11:12
    В Госслужбе спецсвязи призвали контролировать внедрение ИИ и ограничить права ИИ-агентов

    Системы искусственного интеллекта, ИИ-агенты и используемые ими инструменты требуют строгого контроля и управления.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Надир Новрузов на VIII Саммите руководителей ИТ-подразделений государственных органов в Баку.

    По его словам, ИИ-агентам следует предоставлять строго минимальный уровень доступа, необходимый для выполнения задач.

    "Иногда разработчики или системные администраторы передают ИИ-агентам логины и пароли от баз данных или рабочих систем, поручая им выполнение определенных задач. Однако насколько правильно агент их выполняет и не допускает ли ошибок? К каким последствиям может привести предоставление ему столь высоких прав доступа? На эти вопросы необходимо обращать особое внимание", - подчеркнул Н. Новрузов.

    Представитель госслужбы также отметил, что по мере развития технологий автономные ИИ-агенты уже способны проводить разведку, эксплуатировать уязвимости, собирать данные и распространяться по сети.

    "В условиях подобного рода угроз руководителям подразделений информационной безопасности государственных органов необходимо заранее продумать методы их нейтрализации. На фоне стремительного развития технологий управление рисками и принятие превентивных мер становятся одним из ключевых требований современности", - заявил он.

    Искусственный интеллект (ИИ) Госслужба специальной связи и информационной безопасности Уязвимости в системе безопасности
    İdarə rəisi: "Quraşdırılan süni intellektlərin menecmenti aparılmalıdır"
    AI systems, agents require strict control, management, official says
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