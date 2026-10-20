Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ
- 20 октября, 2026
- 10:58
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Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым завершила участие в Ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) за 2026 год.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, собрания прошли в столице Таиланда Бангкоке. Делегация участвовала в заседании Группы выборщиков, в которую входит Азербайджан, встрече руководителей центральных банков и приеме премьер-министра Таиланда.
В ходе четырехдневного визита состоялись двусторонние встречи с руководителями Всемирного банка, МВФ, центральных банков, органов финансового регулирования, международных финансовых институтов и организаций, устанавливающих глобальные стандарты на рынке ценных бумаг.
Стороны обсудили актуальные вопросы финансового сектора, глобальные экономические и финансовые процессы, а также перспективы сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми институтами и зарубежными партнерами.