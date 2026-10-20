Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым завершила участие в Ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) за 2026 год.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, собрания прошли в столице Таиланда Бангкоке. Делегация участвовала в заседании Группы выборщиков, в которую входит Азербайджан, встрече руководителей центральных банков и приеме премьер-министра Таиланда.

В ходе четырехдневного визита состоялись двусторонние встречи с руководителями Всемирного банка, МВФ, центральных банков, органов финансового регулирования, международных финансовых институтов и организаций, устанавливающих глобальные стандарты на рынке ценных бумаг.

Стороны обсудили актуальные вопросы финансового сектора, глобальные экономические и финансовые процессы, а также перспективы сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми институтами и зарубежными партнерами.