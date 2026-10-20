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    Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 10:58
    Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ

    Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым завершила участие в Ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) за 2026 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, собрания прошли в столице Таиланда Бангкоке. Делегация участвовала в заседании Группы выборщиков, в которую входит Азербайджан, встрече руководителей центральных банков и приеме премьер-министра Таиланда.

    В ходе четырехдневного визита состоялись двусторонние встречи с руководителями Всемирного банка, МВФ, центральных банков, органов финансового регулирования, международных финансовых институтов и организаций, устанавливающих глобальные стандарты на рынке ценных бумаг.

    Стороны обсудили актуальные вопросы финансового сектора, глобальные экономические и финансовые процессы, а также перспективы сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми институтами и зарубежными партнерами.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Международный валютный фонд (МВФ) Талех Кязымов
    Azərbaycanın Dünya Bankı və IMF-in İllik Toplantılarında iştirakı başa çatıb
    CBA delegation concludes participation in WB, IMF annual meetings
    44 - Tezliklə
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