İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Dünya Bankı və IMF-in İllik Toplantılarında iştirakı başa çatıb

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:36
    Azərbaycanın Dünya Bankı və IMF-in İllik Toplantılarında iştirakı başa çatıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarında iştirakı başa çatıb.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən İllik Toplantılar çərçivəsində nümayəndə heyəti Azərbaycanın da təmsil olunduğu Seçki Qrupunun iclasında çıxış edib, mərkəzi bank rəhbərlərinin görüşündə və Tailandın Baş nazirinin qəbulunda iştirak edib.

    Dörd gün davam edən səfər çərçivəsində həmçinin Dünya Bankı və IMF-in rəhbər şəxsləri, mərkəzi banklar, maliyyə sektorunu tənzimləyən qurumların rəhbərləri, qiymətli kağızlar bazarı üzrə qlobal standartları müəyyən edən təşkilatlar və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirilib.

    Görüşlər zamanı maliyyə sektorunun aktual gündəliyində yer alan məsələlər, qlobal iqtisadi və maliyyə prosesləri, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    İllik Toplantılarda və ikitərəfli görüşlərdə iştirak Mərkəzi Bankın beynəlxalq maliyyə institutları və xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq gündəliyinin müzakirəsi, qlobal iqtisadi və maliyyə prosesləri üzrə fikir mübadiləsinin aparılması, eləcə də maliyyə sektorunun aktual inkişaf istiqamətlərinin nəzərdən keçirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edib.

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    Делегация ЦБА завершила участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ
    CBA delegation concludes participation in WB, IMF annual meetings
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