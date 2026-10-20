Активы Госнефтефонда Азербайджана составили 74 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года достигли 74 млрд 4 млн долларов США, что на 0,6% больше по сравнению с 1 января.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в январе-сентябре его бюджетные доходы составили 12 млрд 341,3 млн манатов, в том числе доходы от нефти и газа - 8 млрд 740,6 млн манатов, доходы от управления активами - 3 млрд 600,7 млн манатов. Бюджетные расходы фонда за этот период составили 9 млрд 681,2 млн манатов.

Внебюджетные расходы, связанные с изменением цены на золото и курсовой разницей валют, составили 1 млрд 874 млн манатов.

За девять месяцев ГНФАР получил 7 млрд 343,9 млн манатов от продажи прибыльной нефти и газа, 0,9 млн манатов - от бонусных выплат и транзита.

Поступления в фонд от месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли" составили 6 млрд 570,6 млн манатов, от месторождения "Шахдениз" - 565,1 млн манатов.