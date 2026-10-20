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    Активы Госнефтефонда Азербайджана составили 74 млрд долларов

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 11:20
    Активы Госнефтефонда Азербайджана составили 74 млрд долларов

    Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 октября 2026 года достигли 74 млрд 4 млн долларов США, что на 0,6% больше по сравнению с 1 января.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в январе-сентябре его бюджетные доходы составили 12 млрд 341,3 млн манатов, в том числе доходы от нефти и газа - 8 млрд 740,6 млн манатов, доходы от управления активами - 3 млрд 600,7 млн манатов. Бюджетные расходы фонда за этот период составили 9 млрд 681,2 млн манатов.

    Внебюджетные расходы, связанные с изменением цены на золото и курсовой разницей валют, составили 1 млрд 874 млн манатов.

    За девять месяцев ГНФАР получил 7 млрд 343,9 млн манатов от продажи прибыльной нефти и газа, 0,9 млн манатов - от бонусных выплат и транзита.

    Поступления в фонд от месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли" составили 6 млрд 570,6 млн манатов, от месторождения "Шахдениз" - 565,1 млн манатов.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Цена на золото Газоконденсатное месторождение Шахдениз
    ARDNF-in aktivləri 74 milyard dollardır
    Assets of Azerbaijan's State Oil Fund reach $74 billion
    44 - Tezliklə
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