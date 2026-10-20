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    Азербайджан разрабатывает требования к безопасному использованию ИИ

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 11:24
    Азербайджан разрабатывает требования к безопасному использованию ИИ

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана разрабатывает требования к безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Госслужбы Надир Новрузов на VIII Саммите руководителей ИТ-подразделений государственных органов в Баку.

    По его словам, эти требования будут приняты в ближайшее время, и начнется их внедрение в госучреждениях. Следующими шагами станут принятие нормативных правил и требований по этике ИИ, а также работа по внедрению моделей обработки естественного языка в госучреждениях.

    Новрузов отметил, что Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) уже принял 5 стандартов в области ИИ.

    "Эти стандарты охватывают этику, управление, воздействие, аудит и тестирования. Кабинет министров уже определил 11 приоритетных направлений на 2026 год, и для этих направлений назначены соответствующие государственные учреждения", - сказал он.

    Искусственный интеллект (ИИ)
    Azərbaycan süni intellektin təhlükəsiz tətbiqi ilə bağlı tələblər formalaşdırır
    Azerbaijan developing requirements for safe use of AI
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