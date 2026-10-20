Азербайджан разрабатывает требования к безопасному использованию ИИ

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана разрабатывает требования к безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Госслужбы Надир Новрузов на VIII Саммите руководителей ИТ-подразделений государственных органов в Баку.

По его словам, эти требования будут приняты в ближайшее время, и начнется их внедрение в госучреждениях. Следующими шагами станут принятие нормативных правил и требований по этике ИИ, а также работа по внедрению моделей обработки естественного языка в госучреждениях.

Новрузов отметил, что Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) уже принял 5 стандартов в области ИИ.

"Эти стандарты охватывают этику, управление, воздействие, аудит и тестирования. Кабинет министров уже определил 11 приоритетных направлений на 2026 год, и для этих направлений назначены соответствующие государственные учреждения", - сказал он.