Рашад Гасанов: В Азербайджане укрепляется кадровый потенциал в сфере ИТ

В Азербайджане реализуются крупные проекты по укреплению кадрового потенциала в сфере информационных технологий (ИТ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов на первом выпускном мероприятии AI Academy.

По его словам, в рамках реализуемых в этом направлении проектов, наряду с инфраструктурой, управлением, законодательством и техническими факторами, приоритетное значение имеет формирование человеческого капитала:

"В этом смысле сегодняшнее выпускное мероприятие – наглядный результат проделанной работы. Верю, что наши выпускники принесут значительную пользу развитию человеческого капитала".

Гасанов также отметил, что в настоящее время при использовании любого приложения искусственного интеллекта имеют место случаи утечки данных в зарубежные страны:

"Это само по себе создает определенные риски для национальной безопасности. С этой точки зрения обеспечение безопасности на каждом этапе технологической цепочки является одной из ключевых целей. Здесь крайне важно иметь собственную инфраструктуру, вычислительные мощности, а также собственные модели и подготовленных кадры".