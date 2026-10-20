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    Рашад Гасанов: В Азербайджане укрепляется кадровый потенциал в сфере ИТ

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:59
    Рашад Гасанов: В Азербайджане укрепляется кадровый потенциал в сфере ИТ

    В Азербайджане реализуются крупные проекты по укреплению кадрового потенциала в сфере информационных технологий (ИТ).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов на первом выпускном мероприятии AI Academy.

    По его словам, в рамках реализуемых в этом направлении проектов, наряду с инфраструктурой, управлением, законодательством и техническими факторами, приоритетное значение имеет формирование человеческого капитала:

    "В этом смысле сегодняшнее выпускное мероприятие – наглядный результат проделанной работы. Верю, что наши выпускники принесут значительную пользу развитию человеческого капитала".

    Гасанов также отметил, что в настоящее время при использовании любого приложения искусственного интеллекта имеют место случаи утечки данных в зарубежные страны:

    "Это само по себе создает определенные риски для национальной безопасности. С этой точки зрения обеспечение безопасности на каждом этапе технологической цепочки является одной из ключевых целей. Здесь крайне важно иметь собственную инфраструктуру, вычислительные мощности, а также собственные модели и подготовленных кадры".

    Искусственный интеллект (ИИ) Рашад Гасанов
    Rəşad Həsənov: Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində kadr potensialı gücləndirilir
    Rashad Hasanov: Azerbaijan strengthens human capital in IT sector
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