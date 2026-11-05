İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qızılın qiyməti 4 100 dolları ötüb

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 05:41
    Qızılın qiyməti 4 100 dolları ötüb

    COMEX birjasında 2026-cı ilin dekabr ayında çatdırılma müddəti olan qızıl fyuçerslərinin qiyməti oktyabrın 22-dən bəri ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 4 100 dolları ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ticarət platformasının məlumatlarında bildirilib.

    Bakı vaxtı ilə saat 04:30-a olan məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 4,16 % artaraq bir troya unsiyası üçün 4 104,4 dollara çatıb.

    Saat 05:00-a doğru artım 4,06 %-ə qədər zəifləyib, fyuçersin qiyməti isə bir troya unsiyası üçün 4 100,2 dollar təşkil edib.

    qızıl-gümüş Fond Birjası
    Цена золота превысила $4 100 впервые с 22 октября
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