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    Цена золота превысила $4 100 впервые с 22 октября

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 05:21
    Цена золота превысила $4 100 впервые с 22 октября

    Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex превысила $4 100 за тройскую унцию впервые с 22 октября.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

    По состоянию на 04:30 по бакинскому времени стоимость драгоценного металла выросла на 4,16%, достигнув $4 104,4 за тройскую унцию.

    К 05:00 по бакинскому времени рост замедлился до 4,06%, а стоимость фьючерса составила $4 100,2 за тройскую унцию.

    Цена на золото Биржа Comex
    Qızılın qiyməti 4 100 dolları ötüb
    Gold prices surpass $4,100
    44 filmi
    MiniBoss

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