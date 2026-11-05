Цена золота превысила $4 100 впервые с 22 октября

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex превысила $4 100 за тройскую унцию впервые с 22 октября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 04:30 по бакинскому времени стоимость драгоценного металла выросла на 4,16%, достигнув $4 104,4 за тройскую унцию.

К 05:00 по бакинскому времени рост замедлился до 4,06%, а стоимость фьючерса составила $4 100,2 за тройскую унцию.