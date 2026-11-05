İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tramp administrasiyasında İrana qarşı növbəti addımlarla bağlı fikir ayrılığı yaranıb

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 05:27
    Tramp administrasiyasında İrana qarşı növbəti addımlarla bağlı fikir ayrılığı yaranıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasında Konqresə aralıq seçkilərindən sonra İrana qarşı atılacaq növbəti addımlarla bağlı fikir ayrılıqları dərinləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ administrasiyasının bəzi nümayəndələri Trampı İrana yeni zərbələr endirməyə, daha sonra isə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına nail olmağa çağırırlar.

    Digər rəsmilər isə hərbi əməliyyatı vaxtında dayandırmağın və gərginliyin daha da artmasına yol verməməyin vacib olduğunu düşünürlər.

    "WSJ" qeyd edir ki, administrasiya daxilindəki fikir ayrılıqları ABŞ Konqresinə aralıq seçkilərində Respublikaçılar Partiyasının məğlubiyyətindən sonra daha da kəskinləşib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
    WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном
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