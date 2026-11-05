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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 05:00
    WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном

    В администрации президента США Дональда Трампа усилились разногласия относительно дальнейших действий в отношении Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, часть представителей американской администрации призывает Трампа нанести новые удары по Ирану, а затем попытаться добиться мирного урегулирования конфликта.

    Другие чиновники, напротив, считают необходимым своевременно прекратить военную операцию и отказаться от дальнейшей эскалации.

    Как отмечает WSJ, разногласия внутри администрации обострились после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Дональд Трамп Конгресс США Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp administrasiyasında İrana qarşı növbəti addımlarla bağlı fikir ayrılığı yaranıb
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