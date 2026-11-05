WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 05:00
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В администрации президента США Дональда Трампа усилились разногласия относительно дальнейших действий в отношении Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, часть представителей американской администрации призывает Трампа нанести новые удары по Ирану, а затем попытаться добиться мирного урегулирования конфликта.
Другие чиновники, напротив, считают необходимым своевременно прекратить военную операцию и отказаться от дальнейшей эскалации.
Как отмечает WSJ, разногласия внутри администрации обострились после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.
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