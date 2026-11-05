WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном

В администрации президента США Дональда Трампа усилились разногласия относительно дальнейших действий в отношении Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, часть представителей американской администрации призывает Трампа нанести новые удары по Ирану, а затем попытаться добиться мирного урегулирования конфликта.

Другие чиновники, напротив, считают необходимым своевременно прекратить военную операцию и отказаться от дальнейшей эскалации.

Как отмечает WSJ, разногласия внутри администрации обострились после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.