Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsini istisna etməyib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 20:24
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsi ehtimalını istisna etmədiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bunu "The New York Post"a açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, "Epic Fury" ("Epik Qəzəb") əməliyyatı qrafikdən irəlidədir və Tehranın onlarla yüksək rütbəli məmurunu məhv edib.
"Quru qoşunları ilə bağlı heç bir şübhəm yoxdur. Hər Prezident deyir: Yerdə qoşun olmayacaq. Mən belə demirəm", - o bildirib.
Daha əvvəl Tramp müharibənin təxminən dörd həftə davam edə biləcəyini söyləyib, lakin müsahibədə müddətlərin qısala biləcəyini qeyd edib.
Son xəbərlər
21:44
KİV: BƏƏ və Qətər ABŞ-ni İrana qarşı əməliyyatı məhdudlaşdırmağa inandırmaq istəyirDigər ölkələr
21:42
Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcəkDigər ölkələr
21:31
Ərdoğan: İrana hücum beynəlxalq hüququn pozulmasıdırRegion
21:30
Video
Rəhim Həsənov "Şamaxı" - "Neftçi" oyununda penalti qərarının doğru olduğunu təsdiqləyibFutbol
21:29
Makron: Fransa nüvə başlıqlarının sayını artıracaq - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:25
ABŞ İrana hücumlarda ilk dəfə yeni "PrSM" raketindən istifadə edibDigər ölkələr
21:13
Foto
Son iki saatda İrandan Azərbaycana 10 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5Xarici siyasət
21:05
Dubay aeroportu günün ilk reysini həyata keçiribDigər ölkələr
21:03