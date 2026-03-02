İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 20:24
    Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsini istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsi ehtimalını istisna etmədiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu "The New York Post"a açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, "Epic Fury" ("Epik Qəzəb") əməliyyatı qrafikdən irəlidədir və Tehranın onlarla yüksək rütbəli məmurunu məhv edib.

    "Quru qoşunları ilə bağlı heç bir şübhəm yoxdur. Hər Prezident deyir: Yerdə qoşun olmayacaq. Mən belə demirəm", - o bildirib.

    Daha əvvəl Tramp müharibənin təxminən dörd həftə davam edə biləcəyini söyləyib, lakin müsahibədə müddətlərin qısala biləcəyini qeyd edib.

    Donald Tramp İrana hərbi zərbələr Quru Qoşunları
    Трамп не исключает отправку сухопутных войск в Иран
    Trump won't rule out ground troops in Iran

    Son xəbərlər

    21:44

    KİV: BƏƏ və Qətər ABŞ-ni İrana qarşı əməliyyatı məhdudlaşdırmağa inandırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    21:42

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatlar təhlükə aradan qalxana qədər davam edəcək

    Digər ölkələr
    21:31

    Ərdoğan: İrana hücum beynəlxalq hüququn pozulmasıdır

    Region
    21:30
    Video

    Rəhim Həsənov "Şamaxı" - "Neftçi" oyununda penalti qərarının doğru olduğunu təsdiqləyib

    Futbol
    21:29

    Makron: Fransa nüvə başlıqlarının sayını artıracaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:25

    ABŞ İrana hücumlarda ilk dəfə yeni "PrSM" raketindən istifadə edib

    Digər ölkələr
    21:13
    Foto

    Son iki saatda İrandan Azərbaycana 10 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5

    Xarici siyasət
    21:05

    Dubay aeroportu günün ilk reysini həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:03

    Starmer: Böyük Britaniya Yaxın Şərqdə yalnız müdafiə əməliyyatlarında iştirak edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti