Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2026)
- 05 noyabr, 2026
- 09:10
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,27 % artaraq 1,9148 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,07 % azalaraq 2,0782 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9148
|
100 Rusiya rublu
|
2,0782
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1922
|
1 Belarus rublu
|
0,5771
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0789
|
1 Çin yuanı
|
0,2549
|
1 Danimarka kronu
|
0,2562
|
1 Gürcü larisi
|
0,6554
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2935
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1753
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0878
|
1 İsrail şekeli
|
0,5386
|
1 Kanada dolları
|
1,2184
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4689
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3757
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5287
|
1 Moldova leyi
|
0,0946
|
1 Norveç kronu
|
0,1827
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6114
|
1 Polşa zlotası
|
0,4366
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3585
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0163
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3220
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3079
|
Türk lirəsi
|
0,0340
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0373
|
Yapon yeni
|
1,0765
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9602
|
Qızıl
|7034,7105
|
Gümüş
|
90,1565
|
Platin
|2596,9200
|
Palladium
|1750,9490