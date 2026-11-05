İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2026)

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,27 % artaraq 1,9148 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,07 % azalaraq 2,0782 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9148

    100 Rusiya rublu

    2,0782

    1 Avstraliya dolları

    1,1922

    1 Belarus rublu

    0,5771

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1266

    1 Çexiya kronu

    0,0789

    1 Çin yuanı

    0,2549

    1 Danimarka kronu

    0,2562

    1 Gürcü larisi

    0,6554

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0180

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2935

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1753

    1 İsveçrə frankı

    2,0878

    1 İsrail şekeli

    0,5386

    1 Kanada dolları

    1,2184

    1 Küveyt dinarı

    5,4689

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3757

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5287

    1 Moldova leyi

    0,0946

    1 Norveç kronu

    0,1827

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6114

    1 Polşa zlotası

    0,4366

    1 Rumıniya leyi

    0,3585

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3220

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3079

    Türk lirəsi

    0,0340

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0373

    Yapon yeni

    1,0765

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9602

    Qızıl

    		 7034,7105

    Gümüş

    90,1565

    Platin

    		 2596,9200

    Palladium

    		 1750,9490
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)
    CBA currency exchange rates (05.11.2026)
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