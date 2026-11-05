Ilham Aliyev Road to Victory
    Ilham Aliyev Road to Victory

    CBA currency exchange rates (05.11.2026)

    Finance
    • 05 November, 2026
    • 09:52
    CBA currency exchange rates (05.11.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.27% to 1.9148 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.07% to 2.0782 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9148

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0782

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1922

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5771

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1266

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0789

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2549

    1 DKK (Danish krone)

    0.2562

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6554

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0180

    1 GBP (British pound)

    2.2935

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1753

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0878

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5386

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2184

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4689

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3757

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5287

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0946

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1827

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6114

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4366

    1 RON (Romanian leu)

    0.3585

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0163

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3220

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3079

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0340

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0373

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0765

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9602

    Gold (1 ounce)

    7,034.7105

    Silver (1 ounce)

    90.1565

    Platinum (1 ounce)

    2,596.9200

    Palladium (1 ounce)

    1,750.9490
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