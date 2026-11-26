CBA exchange rates (26.11.2026)
- 26 November, 2026
- 09:50
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The US dollar remained unchanged against the Azerbaijani manat at AZN 1.70, according to the Central Bank of Azerbaijan.
According to Report, the euro rose 0.1% to AZN 1.8631, while 100 Russian rubles fell 0.8% to AZN 2.0562.
|
Currency
|
Exchange rate (AZN)
|
1 US dollar
|
1.7000
|
1 euro
|
1.8631
|
100 Russian rubles
|
2.0562
|
1 Australian dollar
|
1.1295
|
1 Belarusian ruble
|
0.5682
|
1 UAE dirham
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
0.1266
|
1 Czech koruna
|
0.0763
|
1 Chinese yuan
|
0.2551
|
1 Danish krone
|
0.2493
|
1 Georgian lari
|
0.6572
|
1 Hong Kong dollar
|
0.2169
|
1 Indian rupee
|
0.0184
|
1 British pound
|
2.2271
|
10,000 Iranian rials
|
–
|
1 Swedish krona
|
0.1660
|
1 Swiss franc
|
2.0429
|
1 Israeli shekel
|
0.5067
|
1 Canadian dollar
|
1.1954
|
1 Kuwaiti dinar
|
5.4462
|
100 Kazakhstani tenge
|
0.3721
|
1 Qatari riyal
|
0.4663
|
1 Kyrgyz som
|
0.0194
|
100 Hungarian forints
|
0.5007
|
1 Moldovan leu
|
0.0928
|
1 Norwegian krone
|
0.1735
|
100 Uzbekistani soms
|
0.0142
|
100 Pakistani rupees
|
0.6119
|
1 Polish zloty
|
0.4167
|
1 Romanian leu
|
0.3488
|
1 Serbian dinar
|
0.0158
|
1 Singapore dollar
|
1.3177
|
1 Saudi riyal
|
0.4531
|
1 Special Drawing Right (IMF)
|
2.2810
|
1 Turkish lira
|
0.0335
|
1 Turkmen manat
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
0.0376
|
100 Japanese yen
|
1.0680
|
1 New Zealand dollar
|
0.9322
|
Gold
|
6,112.2225
|
Silver
|
71.2372
|
Platinum
|
2,219.0100
|
Palladium
|
1,507.2710