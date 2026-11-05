Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)
- 05 ноября, 2026
- 09:21
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, до 1,9148 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,07%, до 2,0782 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9148
|
100 российских рублей
|
2,0782
|
1 австралийский доллар
|
1,1922
|
1 белорусский рубль
|
0,5771
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
1 китайский юань
|
0,2549
|
1 датская крона
|
0,2562
|
1 грузинский лари
|
0,6554
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,2935
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1753
|
1 швейцарский франк
|
2,0878
|
1 израильский шекель
|
0,5386
|
1 канадский доллар
|
1,2184
|
1 кувейтский динар
|
5,4689
|
100 казахстанских тенге
|
0,3757
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5287
|
1 молдавский лей
|
0,0946
|
1 норвежская крона
|
0,1827
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6114
|
1 польский злотый
|
0,4366
|
1 румынский лей
|
0,3585
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3220
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3079
|
1 Турецкая лира
|
0,0340
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0373
|
100 Японских йен
|
1,0765
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9602
|
Золото
|
7034,7105
|
Серебро
|
90,1565
|
Платина
|
2596,9200
|
Палладий
|
1750,9490