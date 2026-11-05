Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, до 1,9148 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,07%, до 2,0782 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9148

    100 российских рублей

    2,0782

    1 австралийский доллар

    1,1922

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1266

    1 чешская крона

    0,0789

    1 китайский юань

    0,2549

    1 датская крона

    0,2562

    1 грузинский лари

    0,6554

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0180

    1 британский фунт

    2,2935

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1753

    1 швейцарский франк

    2,0878

    1 израильский шекель

    0,5386

    1 канадский доллар

    1,2184

    1 кувейтский динар

    5,4689

    100 казахстанских тенге

    0,3757

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5287

    1 молдавский лей

    0,0946

    1 норвежская крона

    0,1827

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6114

    1 польский злотый

    0,4366

    1 румынский лей

    0,3585

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3220

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3079

    1 Турецкая лира

    0,0340

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0373

    100 Японских йен

    1,0765

    1 Новозеландский доллар

    0,9602

    Золото

    7034,7105

    Серебро

    90,1565

    Платина

    2596,9200

    Палладий

    1750,9490
    Международный валютный фонд (МВФ) Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2026)
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